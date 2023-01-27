Соревнование Пригожина и Гиркина за политическое влияние может сыграть на руку Путину - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что конфликт между Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным - это новая сфера конкуренции за политическое влияние в России, которая может пойти на пользу Владимиру Путину.

Источник: ISW

Детали: Как отмечают эксперты, недавняя схватка между финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-главарем донецких боевиков, так называемым бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным разоблачает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в России.

В ISW считают, что Пригожин и Гиркин – оба критики ведения войны президентом России Владимиром Путиным - вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенизированных политиков, разочарованных ходом войны.

Тем не менее, по мнению аналитиков, атака Пригожина против Гиркина может пойти на пользу Путину.

Пригожин очень заметен в российском информационном пространстве, и многие военные блогеры в ответ на эту перепалку обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и трусости.

"Пригожин, возможно, пытался подорвать авторитет Гиркина, чтобы получить влияние в националистическом пространстве, одновременно, но не обязательно намеренно, дискредитируя одного из самых известных критиков Путина", - говорится в отчете института.

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В ISW предполагают, что Пригожин, вероятно, пытается максимизировать свое влияние, чтобы избежать судьбы Гиркина, которого Кремль сместил с "должностей" после того, как его боевики отступили из Славянска и его причастности к сбитию самолета рейса 17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 г.

В институте указывают и на то, что Министерство финансов США объявило о новых санкциях, направленных против глобальной сети поддержки группы "Вагнера", вероятно, в ответ на возобновление усилий группы "Вагнера" по операциям за пределами Украины.

Основные выводы за 26 января: