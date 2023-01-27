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Соревнование Пригожина и Гиркина за политическое влияние может сыграть на руку Путину - ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 06:48
Евгений Пригожин. Фото gettyimages

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что конфликт между Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным - это новая сфера конкуренции за политическое влияние в России, которая может пойти на пользу Владимиру Путину.

Источник: ISW

Детали: Как отмечают эксперты, недавняя схватка между финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-главарем донецких боевиков, так называемым бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным разоблачает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в России.

В ISW считают, что Пригожин и Гиркин – оба критики ведения войны президентом России Владимиром Путиным - вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенизированных политиков, разочарованных ходом войны.

Тем не менее, по мнению аналитиков, атака Пригожина против Гиркина может пойти на пользу Путину.

Пригожин очень заметен в российском информационном пространстве, и многие военные блогеры в ответ на эту перепалку обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и трусости.

"Пригожин, возможно, пытался подорвать авторитет Гиркина, чтобы получить влияние в националистическом пространстве, одновременно, но не обязательно намеренно, дискредитируя одного из самых известных критиков Путина", - говорится в отчете института.

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В ISW предполагают, что Пригожин, вероятно, пытается максимизировать свое влияние, чтобы избежать судьбы Гиркина, которого Кремль сместил с "должностей" после того, как его боевики отступили из Славянска и его причастности к сбитию самолета рейса 17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 г.

В институте указывают и на то, что Министерство финансов США объявило о новых санкциях, направленных против глобальной сети поддержки группы "Вагнера", вероятно, в ответ на возобновление усилий группы "Вагнера" по операциям за пределами Украины.

Основные выводы за 26 января:

  • 26 января российские войска нанесли очередную массированную серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по всей территории Украины.
  • Недавняя стычка между финансистом группы Вагнера Евгением Пригожиным и бывшим российским офицером Игорем Гиркиным разоблачает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в России на фоне российских военных неудач в Украине.
  • Президент России Владимир Путин продолжил свою кампанию против критических и оппозиционных голосов, расправившись с несколькими крупными оппозиционными СМИ.
  • Министерство финансов США объявило о новых санкциях, направленных на глобальную сеть поддержки группы "Вагнера".
  • Российские источники утверждают, что украинские войска возобновили контрнаступательные операции под Кременной.
  • Оккупанты продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, на западных окраинах Донецка и в районе Угледара.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска в Запорожской области не проводят наступательных операций в масштабах, необходимых для полномасштабного наступления.
  • Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продолжают проводить ограниченные и локальные наземные атаки в Запорожской области.
  • Группа "Вагнера", вероятно, понесла значительные потери в изнурительных наступательных операциях на востоке Украины за последние несколько месяцев.
  • По сообщениям, российские оккупационные чиновники продолжают "национализировать" имущество и закрывать культовые сооружения украинских евангельских христиан-баптистов в оккупированной Запорожской области, пытаясь установить аффилированную с Кремлем Православную церковь Московского патриархата как доминирующую в регионе.

Темы: РосcияВагнерГиркин
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