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Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП

Станіслав Погорілов, Михайло ТкачП'ятниця, 27 січня 2023, 10:24

Народний депутат, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ), про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача.

Джерело: розслідування "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці"

Деталі: Повідомляється, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля "Kempinski" на насипному острові Палм-Джумейра.

За твердженням джерел УП у Дубаї, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники.

 
Чоловік Тимошенко Олександр

Залишаючи помешкання, лідерка "Батьківщини" з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

 

Тим не менше, журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Однак, щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.

 

За інформацією джерел УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Співрозмовники УП у бізнесових колах повідомляють що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

Також два місяці назад УП зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечоткіна у готелі "Kempinski" у Відні, коли лідерка "Батьківщини" приїздила до столиці Австрії з робочим візитом.

Нагадаємо: У січні 2022 року повідомлялось, що Тимошенко провела майже місяць у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Знати більше: "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці

Теми: ТимошенкоБатьківщинаробота
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