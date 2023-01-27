Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ), об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача.

Источник: расследование "Батальон Дубай". Кто скрывается в Персидском заливе"

Детали: Сообщается, что Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра.

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По утверждению источников УП в Дубае Тимошенко ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие.

Муж Тимошенко Александр

Покидая помещение, лидер "Батькивщины" из осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Тем не менее, журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже отеля 5 января. Однако, как только Тимошенко заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.

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По информации источников УП через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

Собеседники УП в деловых кругах сообщают, что семья дочери политика переехала в Дубай еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живет с непродолжительными выездами в Европу.

Также два месяца назад УП зафиксировала зятя Тимошенко Артура Чечеткина в отеле "Kempinski" в Вене, когда лидер "Батькивщины" приезжала в столицу Австрии с рабочим визитом.

Напомним: В январе 2022 года сообщалось, что Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Узнать больше: "Батальон Дубай". Кто прячется в Персидском заливе