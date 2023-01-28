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Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 04:23
Джо Байден, фото Getty Images

Блокноти, в яких президент США Джо Байден робив записи під час перебування на посаді віце-президента, були серед речей, які ФБР вилучило в одному з його будинків у штаті Делавер.

Джерело: NBC News із посиланням на джерело, знайоме з розслідуванням

Деталі: Записники були вилучені, оскільки деякі записи Байдена стосуються його офіційної діяльності на посаді віце-президента, включаючи деталі його дипломатичної діяльності за часів президенства Обами, і можуть містити засекречену інформацію, повідомило джерело.

За словами цієї особи, блокноти містять нотатки Байдена на різні теми, як особисті, так і службові.

"Деякі сторінки у блокнотах, хоча й не містять потенційно секретної інформації, все одно можуть вважатися державною власністю відповідно до Закону про президентські записи, оскільки вони стосуються офіційних справ, які Байден вів на посаді віце-президента", – пише видання.

Передісторія:

  • У січні юристи Білого дому виявили у домівці Джо Байдена у Делавері партію секретних документів, на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.
  • Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора Роберта Гура для розслідування поводження Байдена із секретними документами.

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Теми: БайденСШАобшуки
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