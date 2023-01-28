Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 03:23
Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ
Джо Байден, фото Getty Images

Блокноти, в яких президент США Джо Байден робив записи під час перебування на посаді віце-президента, були серед речей, які ФБР вилучило в одному з його будинків у штаті Делавер.

Джерело: NBC News із посиланням на джерело, знайоме з розслідуванням

Деталі: Записники були вилучені, оскільки деякі записи Байдена стосуються його офіційної діяльності на посаді віце-президента, включаючи деталі його дипломатичної діяльності за часів президенства Обами, і можуть містити засекречену інформацію, повідомило джерело.

Реклама:

За словами цієї особи, блокноти містять нотатки Байдена на різні теми, як особисті, так і службові.

"Деякі сторінки у блокнотах, хоча й не містять потенційно секретної інформації, все одно можуть вважатися державною власністю відповідно до Закону про президентські записи, оскільки вони стосуються офіційних справ, які Байден вів на посаді віце-президента", – пише видання.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У січні юристи Білого дому виявили у домівці Джо Байдена у Делавері партію секретних документів, на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.
  • Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора Роберта Гура для розслідування поводження Байдена із секретними документами.

Теми: БайденСШАобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: