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Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 января 2023, 04:23
Джо Байден, фото Getty Images

Блокноты, в которых президент США Джо Байден делал записи во время пребывания на посту вице-президента, были среди вещей, которые ФБР изъяло в одном из его домов в штате Делавэр.

Источник: NBC News со ссылкой на источник, знакомый с расследованием

Детали: Блокноты были изъяты, поскольку некоторые записи Байдена касаются его официальной деятельности на посту вице-президента, включая детали его дипломатической деятельности во времена президентства Обамы, и могут содержать засекреченную информацию, сообщил источник.

По словам этого лица, блокноты содержат заметки Байдена на различные темы, как личные, так и служебные.

"Некоторые страницы в блокнотах, хотя и не содержат потенциально секретной информации, все равно могут считаться государственной собственностью в соответствии с Законом о президентских записях, поскольку они касаются официальных дел, которые Байден вел в должности вице-президента", - пишет издание.

Предыстория:

  • В январе юристы Белого дома обнаружили в доме Джо Байдена в Делавэре партию секретных документов, в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.
  • Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора Роберта Гура для расследования обращения Байдена с секретными документами.

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Темы: БайденСШАобыски
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