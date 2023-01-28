Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 января 2023, 03:23
Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ
Джо Байден, фото Getty Images

Блокноты, в которых президент США Джо Байден делал записи во время пребывания на посту вице-президента, были среди вещей, которые ФБР изъяло в одном из его домов в штате Делавэр.

Источник: NBC News со ссылкой на источник, знакомый с расследованием

Детали: Блокноты были изъяты, поскольку некоторые записи Байдена касаются его официальной деятельности на посту вице-президента, включая детали его дипломатической деятельности во времена президентства Обамы, и могут содержать засекреченную информацию, сообщил источник.

Реклама:

По словам этого лица, блокноты содержат заметки Байдена на различные темы, как личные, так и служебные.

"Некоторые страницы в блокнотах, хотя и не содержат потенциально секретной информации, все равно могут считаться государственной собственностью в соответствии с Законом о президентских записях, поскольку они касаются официальных дел, которые Байден вел в должности вице-президента", - пишет издание.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В январе юристы Белого дома обнаружили в доме Джо Байдена в Делавэре партию секретных документов, в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.
  • Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора Роберта Гура для расследования обращения Байдена с секретными документами.

Темы: БайденСШАобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: