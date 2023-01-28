Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ

Блокноты, в которых президент США Джо Байден делал записи во время пребывания на посту вице-президента, были среди вещей, которые ФБР изъяло в одном из его домов в штате Делавэр.

Источник: NBC News со ссылкой на источник, знакомый с расследованием

Детали: Блокноты были изъяты, поскольку некоторые записи Байдена касаются его официальной деятельности на посту вице-президента, включая детали его дипломатической деятельности во времена президентства Обамы, и могут содержать засекреченную информацию, сообщил источник.

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По словам этого лица, блокноты содержат заметки Байдена на различные темы, как личные, так и служебные.

"Некоторые страницы в блокнотах, хотя и не содержат потенциально секретной информации, все равно могут считаться государственной собственностью в соответствии с Законом о президентских записях, поскольку они касаются официальных дел, которые Байден вел в должности вице-президента", - пишет издание.

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