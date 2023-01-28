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"Українська правда" запустила новий формат на YouTube

Роман ПетренкоСубота, 28 січня 2023, 11:30
уп

"Українська правда" запускає новий формат ток-шоу під назвою "УП.Чат", в якому в студії будуть присутні гості.

Джерело: УП

Деталі: УП. Чат – це новий формат, де ми раз на тиждень обговорюємо найважливіші події у виді обговорення в редакції, а глядачі можуть до нас приєднатись.

У першому випуску до нас завітав Юрій Ніколов з проєкту "Наші гроші".

У компанії Михайла Ткача, Романа Кравця, Севгіль Мусаєвої та Миколи Топалова ми обговорили політичні скандали останнього тижня та як журналістика допомагає звільняти чиновників з посад.

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Теми: медіавійна
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