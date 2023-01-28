"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube
Суббота, 28 января 2023, 11:30
"Украинская правда" запускает новый формат ток-шоу под названием "УП.Чат", в котором в студии будут присутствовать гости.
Источник: УП
Детали: УП. Чат - это новый формат, где мы раз в неделю обсуждаем важнейшие события в виде обсуждения в редакции, а зрители могут к нам присоединиться.
В первом выпуске к нам пришел Юрий Николов из проекта "Наші гроші".
В компании Михаила Ткача, Романа Кравца, Севгиль Мусаевой и Николая Топалова мы обсудили политические скандалы последней недели и как журналистика помогает увольнять чиновников с должностей.