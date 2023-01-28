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Прикордонники роз’яснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть їхати до дітей за кордон

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 19:35
ілюстративне фото ДПСУ

Згідно з постановою Кабміну, посадовці та держслужбовці чоловіки можуть виїжджати за кордон до своїх неповнолітніх дітей тільки якщо є батьками-одинаками, також виїзд посадовців можливий у разі смерті членів сім’ї за кордоном.

Джерело: Державна прикордонна служба України, постанова Кабміну

Дослівно: "Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд:

  • батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Також змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони".

Деталі: У постанові Кабміну від 27 січня йдеться, що "у виняткових випадках пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з числа зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів".

Водночас пропуск чиновників для лікування за кордоном дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

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Також зазначається, що голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для посадовців у разі смерті за кордоном одного з членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Що передувало: 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - прокоментував прем'єр Денис Шмигаль.

Теми: кордонПрикордонна службадержслужбаКабінет міністрів
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