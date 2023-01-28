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Прикордонники роз’яснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть їхати до дітей за кордон

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 18:35
Прикордонники роз’яснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть їхати до дітей за кордон
ілюстративне фото ДПСУ

Згідно з постановою Кабміну, посадовці та держслужбовці чоловіки можуть виїжджати за кордон до своїх неповнолітніх дітей тільки якщо є батьками-одинаками, також виїзд посадовців можливий у разі смерті членів сім’ї за кордоном.

Джерело: Державна прикордонна служба України, постанова Кабміну

Дослівно: "Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

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Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд:

  • батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Також змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони".

Деталі: У постанові Кабміну від 27 січня йдеться, що "у виняткових випадках пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з числа зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів".

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Водночас пропуск чиновників для лікування за кордоном дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Також зазначається, що голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для посадовців у разі смерті за кордоном одного з членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Що передувало: 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - прокоментував прем'єр Денис Шмигаль.

Теми: кордонПрикордонна службадержслужбаКабінет міністрів
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