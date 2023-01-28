Пограничники разъяснили, в каком случае мужчины-чиновники могут ехать к детям за границу

Согласно постановлению Кабмина, чиновники и госслужащие мужчины могут выезжать за границу к своим несовершеннолетним детям только если являются отцами-одиночками, также выезд чиновников возможен в случае смерти членов семьи за границей.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, постановление Кабмина

Дословно ГПСУ: "Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд:

отцам-одиночкам для посещения детей за рубежом;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Также изменениями урегулирован порядок выезда военнослужащих, который осуществляется на основании решения министра обороны или другого руководителя по выполнению задач в сфере безопасности и обороны".

Детали: В постановлении Кабмина от 27 января говорится, что "в исключительных случаях пропуск через государственную границу женщины и/или мужчины, который является одиноким отцом, из числа указанных в этом пункте лиц, имеющих ребенка/детей в возрасте до 18 лет (включительно), во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов".

В то же время пропуск чиновников для лечения за рубежом разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

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Также отмечается, что председатель Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для чиновников в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Что предшествовало: 27 января Кабинет министров одобрил постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет", - прокомментировал премьер Денис Шмыгаль.