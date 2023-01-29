Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ

Президент Чехії Петро Павел разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Джерело: словацьке видання Pravda.sk

Деталі: У неділю, 29 січня, Петро Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, пише видання.

Реклама:

Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит до України.

Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії

Що цьому передувало: