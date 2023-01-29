Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ
Неділя, 29 січня 2023, 04:59
Президент Чехії Петро Павел разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.
Джерело: словацьке видання Pravda.sk
Деталі: У неділю, 29 січня, Петро Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, пише видання.
Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит до України.
Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.
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