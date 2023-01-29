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Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 04:59
Петро Павел, фото Getty Images

Президент Чехії Петро Павел разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Джерело: словацьке видання Pravda.sk

Деталі: У неділю, 29 січня, Петро Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, пише видання.

Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит до України.

Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.

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Що цьому передувало:

  • Генерал армії у відставці Петро Павел виграв президентські вибори у Чехії.
  • Володимир Зеленський привітав Петра Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чехії.

Теми: СловаччинаЧехіяУкраїнаЗеленський
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