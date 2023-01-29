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Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 03:59
Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину – СМИ
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с Владимиром Зеленским.

Источник: словацкое издание Pravda.sk

Детали: В воскресенье, 29 января, Петр Павел позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет издание.

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Сообщается, что во время телефонного разговора президент Чехии обсудит с Зеленским свой визит в Украину.

Павел намерен посетить Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Чапутова, которая встретилась с новоизбранным президентом Чехии в его предвыборном штабе, приветствовала такую идею.

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Что этому предшествовало:

  • Генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.
  • Владимир Зеленский поздравил Петра Павела с убедительной победой на выборах президента Чехии.

Темы: СловакияЧехияУкраинаЗеленский
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