Зеленский написал Макрону по поводу Олимпиады
Президент Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону относительно возможного допуска российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, будто террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой.
Сегодня направил письмо господину президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января.
Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма".
Детали: Зеленский отметил, что на фоне постоянных российских террористических атак и штурмов "даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от любой поддержки государства-террориста".
"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и весомая олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", - подчеркнул президент.
Предыстория:
- 27 января президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
- 28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно решения Международного олимпийского комитета, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования.