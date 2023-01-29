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Зеленский написал Макрону по поводу Олимпиады

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 20:17
Зеленский написал Макрону по поводу Олимпиады
МАКРОН И ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону относительно возможного допуска российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, будто террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой.

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Сегодня направил письмо господину президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января.

Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма".

Детали: Зеленский отметил, что на фоне постоянных российских террористических атак и штурмов "даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от любой поддержки государства-террориста".

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"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и весомая олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", - подчеркнул президент.

Предыстория:

  • 27 января президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.
  • Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
  • 28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно решения Международного олимпийского комитета, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Темы: ЗеленскийМакронОлимпиадаРосcия
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