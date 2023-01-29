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Удару по заводу в Ірані завдав Ізраїль – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 23:28
атака на завод в Ірані, скріншот відео

За даними ЗМІ, удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль.

Джерело: The Wall Street Journal, Reuters

Деталі: WSJ із посиланням на американських чиновників і знайомих із ситуацією осіб повідомляє, що удару завдав Ізраїль.

Іранські офіційні особи заявили, що протиповітряна оборона країни відбила спробу нападу трьох невеликих дронів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан. Іран заявив, що його системи ППО збили один з безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.

Ізраїльські військові відмовилися від коментарів.

Один американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що, схоже, Ізраїль дійсно причетний до цього.

Кілька інших американських чиновників відмовилися від коментарів, окрім того, що сказали, що Вашингтон не відігравав жодної ролі.

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Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські збройні сили не беруть участі в ударах по Ірану, але відмовився від подальших коментарів.

Що передувало: В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Іранське Міноборони стверджує, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".

Теми: ІранІзраїльбезпілотники
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