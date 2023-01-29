Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 23:28
атака на завод в Иране, скриншот видео

По данным СМИ, удар беспилотниками по заводу Минобороны Ирана в ночь на воскресенье нанес Израиль.

Источник: The Wall Street Journal, Reuters

Детали: WSJ со ссылкой на американских чиновников и знакомых с ситуацией лиц сообщает, что удар нанес Израиль.

Иранские официальные лица заявили, что противовоздушная оборона страны отразила попытку нападения трех небольших дронов на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Иран заявил, что его системы ПВО сбили один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыше.

Израильские военные отказались от комментариев.

Один американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что, похоже, Израиль действительно причастен к этому.

Несколько других американских чиновников отказались от комментариев, кроме того, что сказали, что Вашингтон не играл никакой роли.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что американские вооруженные силы не участвуют в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев.

Что предшествовало: В иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.

Иранское Минобороны утверждает, что повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".

Темы: ИранИзраильбеспилотники
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине

Орбан в праздничном тосте заявил, что Венгрия граничит с Россией, а не с Украиной

Резников объяснил, как понимать "нет" от США по поводу F-16

Британия близка к передаче Украине 2,3 миллиардов фунтов с продажи "Челси" Абрамовичем – СМИ

фотоОчередь 500 человек: медцентр проверили из-за жалоб военных, есть нарушения

видео, обновлено от 13:47В Броварах на заседании горисполкома мэру и другим мужчинам вручили повестки

Все новости...
Иран
В МИД Ирана вызвали украинского дипломата - СМИ
Москва отреагировала на удар по Ирану: призывает не злорадствовать
"Все варианты на столе" – Блинкен о допустимости военных действий США против Ирана
Последние новости
21:09
На Сумщине ракета попала в предприятие, есть раненые
21:06
Восточные страны ЕС просят блок помочь из-за избытка зерна из Украины
20:57
аудио"Там вообще.. мясо": ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта на передовой
20:46
Джонсон будет лоббировать среди республиканцев в США дальнейшую военную помощь Украине
20:45
Ученые нашли связь между вирусными инфекциями и развитием болезней Паркинсона и Альцгеймера
20:21
137 в производстве: в Госкино рассказали, как идет работа над украинскими фильмами
20:21
США могут вскоре объявить об очередной военной помощи Украине - Белый дом
20:17
США внесли в "черный список" семь иранских компаний, которые помогают России дронами
19:49
В Нью-Йорке отменили выставку о русской архитектурной школе
19:42
Компании не уплатили налогов на 400 миллионов: БЭБ проверяет связь с семьей зятя Тимошенко
Все новости...