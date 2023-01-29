Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ
По данным СМИ, удар беспилотниками по заводу Минобороны Ирана в ночь на воскресенье нанес Израиль.
Источник: The Wall Street Journal, Reuters
Детали: WSJ со ссылкой на американских чиновников и знакомых с ситуацией лиц сообщает, что удар нанес Израиль.
Иранские официальные лица заявили, что противовоздушная оборона страны отразила попытку нападения трех небольших дронов на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Иран заявил, что его системы ПВО сбили один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыше.
Израильские военные отказались от комментариев.
Один американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что, похоже, Израиль действительно причастен к этому.
Несколько других американских чиновников отказались от комментариев, кроме того, что сказали, что Вашингтон не играл никакой роли.
Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что американские вооруженные силы не участвуют в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев.
Что предшествовало: В иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.
Иранское Минобороны утверждает, что повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".