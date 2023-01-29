Удар по заводу в Иране нанес Израиль – СМИ

атака на завод в Иране, скриншот видео

По данным СМИ, удар беспилотниками по заводу Минобороны Ирана в ночь на воскресенье нанес Израиль.

Источник: The Wall Street Journal, Reuters

Детали: WSJ со ссылкой на американских чиновников и знакомых с ситуацией лиц сообщает, что удар нанес Израиль.

Иранские официальные лица заявили, что противовоздушная оборона страны отразила попытку нападения трех небольших дронов на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Иран заявил, что его системы ПВО сбили один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыше.

Израильские военные отказались от комментариев.

Один американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что, похоже, Израиль действительно причастен к этому.

Несколько других американских чиновников отказались от комментариев, кроме того, что сказали, что Вашингтон не играл никакой роли.

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Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что американские вооруженные силы не участвуют в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев.

Что предшествовало: В иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.

Иранское Минобороны утверждает, что повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".