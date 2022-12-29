Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля північного кордону України вдвічі менше росіян, ніж ішли на Київ у лютому – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 29 грудня 2022, 12:43
Олексій Громов, фото АрміяInfrom

На території Білорусі, Брянської та Курської областей Росії поблизу з Україною зараз перебувають лише 22 тисячі російських військовослужбовців, що вдвічі менше, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ. 

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов

Пряма мова: "Уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тисяч (людей) особового складу та понад 400 одиниць збройної військової техніки країни-окупанта.

На сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуто в Білорусі, в Брянській та Курській областях Російської Федерації, вдвічі менше того угруповання, що було задіяно для наступу на Київ у лютому поточного року – 22 тисячі проти 45,5 тисяч окупантів. 

Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських частин зі складу Сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненнні".

Деталі: Громов додав, що Росія станом на 29 грудня вивезла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, як були створені в інтересах РФ напередодні нападу на Україну.

За його словами, Мінськ має обмежені можливості із забезпечення боєприпасами наступального угруповання військ зі своєї території. 

ВІДЕО ДНЯ

"Перспективи залучення Збройних сил Білорусі до війни в Україні безпосередньо залежать від спроможності Збройних сил Російської Федерації просунутися на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України", – сказав Громов.

Він додав, що водночас РФ розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі.

Тривають додаткові роботи з обладнання аеродромів Мачулищі, Барановичі, Лунинець та прилеглої інфраструктури. 

"Мачулищі планується перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб Збройних сил Російської Федерації", – заявив Громов.

Передісторія

Читайте також: Армія Лукашенка. Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі

Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Донька Медведчука й похресниця Путіна здобуває престижну освіту в Москві – ЗМІ

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною

Байден підписав бюджет з $45 млрд для України, перебуваючи на відпочинку

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

відеоСили оборони вночі збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях

Померла культова британська дизайнерка Вів'єн Вествуд

Усі новини...
Білорусь
Військові Білорусі заявили, що збили українську ракету С-300
Влада Білорусі розглядає 2 версії потрапляння ракети С-300 на територію країни: Лукашенку вже повідомили
В Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 – ЗМІ
Останні новини
11:24
Курс валют на 30 грудня: гривня продовжує слабнути проти долара та євро
11:22
У Києві вагітна застрягла в ліфті: правоохоронці зреагували миттєво
11:11
Санду: "З країною-агресором немає про що говорити"
11:03
Укренерго отримає 70 мільйонів євро гранту від ЄБРР та Нідерландів
11:03
фотоСупутникові знімки з "Енгельса": пошкоджень не помітно, але літаків поменшало
10:56
У окупантів в Криму спрацювала ППО
10:55
Окупанти атакували Донеччину біля 5 населених пунктів, найактивніше поблизу Красногорівки - ОВА
10:49
фотоНацгвардійці знялися для календаря з тваринами заради порятунку чотирилапих
10:39
Пересадили печінку, прийняли пологи: у Львові медики працювали під час ракетного обстрілу
10:34
Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю
Усі новини...