Біля північного кордону України вдвічі менше росіян, ніж ішли на Київ у лютому – Генштаб

На території Білорусі, Брянської та Курської областей Росії поблизу з Україною зараз перебувають лише 22 тисячі російських військовослужбовців, що вдвічі менше, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов

Пряма мова: "Уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тисяч (людей) особового складу та понад 400 одиниць збройної військової техніки країни-окупанта.

На сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуто в Білорусі, в Брянській та Курській областях Російської Федерації, вдвічі менше того угруповання, що було задіяно для наступу на Київ у лютому поточного року – 22 тисячі проти 45,5 тисяч окупантів.

Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських частин зі складу Сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненнні".

Деталі: Громов додав, що Росія станом на 29 грудня вивезла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, як були створені в інтересах РФ напередодні нападу на Україну.

За його словами, Мінськ має обмежені можливості із забезпечення боєприпасами наступального угруповання військ зі своєї території.

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"Перспективи залучення Збройних сил Білорусі до війни в Україні безпосередньо залежать від спроможності Збройних сил Російської Федерації просунутися на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України", – сказав Громов.

Він додав, що водночас РФ розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі.

Тривають додаткові роботи з обладнання аеродромів Мачулищі, Барановичі, Лунинець та прилеглої інфраструктури.

"Мачулищі планується перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб Збройних сил Російської Федерації", – заявив Громов.

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