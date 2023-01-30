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Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: 3 загиблих

Ірина БалачукПонеділок, 30 січня 2023, 09:04
Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото з Telegram ДСНС

Три людини загинули та ще щонайменше 8 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 29 січня.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Минулої доби через російські обстріли загинули 3 людини, 8 цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: За даними ОВА, росіяни 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Херсон армія РФ обстріляла 13 разів. Окупанти били по житлових кварталах міста.

Ворожі снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійнажертви
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