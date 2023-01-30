Россияне 42 раза ударили по Херсонской области: 3 погибших

Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото из Telegram ГСЧС

Три человека погибли и еще по меньшей мере 8 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 29 января.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести".

Детали: По данным ОВА, россияне 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

Херсон армия РФ обстреляла 13 раз. Оккупанты били по жилым кварталам города.

Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.