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Россияне 42 раза ударили по Херсонской области: 3 погибших

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 09:04
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото из Telegram ГСЧС

Три человека погибли и еще по меньшей мере 8 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 29 января.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести".

Детали: По данным ОВА, россияне 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

Херсон армия РФ обстреляла 13 раз. Оккупанты били по жилым кварталам города.

Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнажертвы
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