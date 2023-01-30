У Росії підручник історії з розділом про війну проти України піде в школи вже цього року

Підручник історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України, має з'явитися в російських школах із наступного навчального року – восени 2023-го.

Джерело: російське пропагандистське видання "РБК" і "Медуза" з посиланням на міністра освіти РФ Сергія Кравцова

Пряма мова Кравцова: "Підручник буде готовий для старших класів уже в березні. І сподіваюся, що з наступного навчального року він буде вже в школах".

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Деталі: За його словами, у цьому підручнику школярам "детально розкажуть про цілі та завдання військової операції (так у Росії називають війну проти України – ред.)".

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