У Росії підручник історії з розділом про війну проти України піде в школи вже цього року
Понеділок, 30 січня 2023, 10:09
Підручник історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України, має з'явитися в російських школах із наступного навчального року – восени 2023-го.
Джерело: російське пропагандистське видання "РБК" і "Медуза" з посиланням на міністра освіти РФ Сергія Кравцова
Пряма мова Кравцова: "Підручник буде готовий для старших класів уже в березні. І сподіваюся, що з наступного навчального року він буде вже в школах".
Реклама:
Деталі: За його словами, у цьому підручнику школярам "детально розкажуть про цілі та завдання військової операції (так у Росії називають війну проти України – ред.)".
Передісторія:
- Російське Міністерство освіти повідомило, що планує переписати підручники історії для шкіл уже на початку 2023 року.
- Раніше російське Міносвіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.
ВІДЕО ДНЯ