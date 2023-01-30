В России учебник истории с разделом о войне против Украины пойдет в школы уже в этом году

Учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины, должен появиться в российских школах со следующего учебного года – осенью 2023-го.

Источник: российское пропагандистское издание "РБК" и "Медуза" со ссылкой министра просвещения РФ Сергея Кравцова



Прямая речь Кравцова: "Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах".



Детали: По его словам, в этом учебнике школьникам "подробно расскажут о целях и задачах военной операции (так в России называют войну против Украины – ред.)".

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