В России учебник истории с разделом о войне против Украины пойдет в школы уже в этом году
Понедельник, 30 января 2023, 11:09
Учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины, должен появиться в российских школах со следующего учебного года – осенью 2023-го.
Источник: российское пропагандистское издание "РБК" и "Медуза" со ссылкой министра просвещения РФ Сергея Кравцова
Прямая речь Кравцова: "Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах".
Детали: По его словам, в этом учебнике школьникам "подробно расскажут о целях и задачах военной операции (так в России называют войну против Украины – ред.)".
Предыстория:
- Российское Министерство просвещения сообщало, что планирует переписать учебники истории для школ уже в начале 2023 года.
- Ранее российское Минпросвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.
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