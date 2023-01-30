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В России учебник истории с разделом о войне против Украины пойдет в школы уже в этом году

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 10:09
В России учебник истории с разделом о войне против Украины пойдет в школы уже в этом году
Российский учебник по истории. Фото rabochaya-tetrad-uchebnik.com

Учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины, должен появиться в российских школах со следующего учебного года – осенью 2023-го.  

Источник: российское пропагандистское издание "РБК" и "Медуза" со ссылкой министра просвещения РФ Сергея Кравцова  

Прямая речь Кравцова: "Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах".

Детали: По его словам, в этом учебнике школьникам "подробно расскажут о целях и задачах военной операции (так в России называют войну против Украины – ред.)".

Предыстория: 

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Темы: Росcияобразованиевойнаистория
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