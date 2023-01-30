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Зеленський розповів про свою поїздку до Миколаєва й Одеси з прем’єркою Данії

Олена РощінаПонеділок, 30 січня 2023, 20:58
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен 30 січня відвідали Миколаїв та Одесу, де говорили про відбудову та гуманітарні ініціативи Києва.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Сьогодні весь день у відрядженні: спочатку – Миколаїв, потім – Одеса.

Зустріч і переговори з делегацією Данії – з пані прем’єр-міністром Фредеріксен, представниками коаліції партій. Зокрема, з міністром оборони Данії й міністром закордонних справ. Вони у складі делегації.

Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що може нам допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України".

Деталі: Зеленський зазначив, що Данія взяла шефство на відбудовою Миколаєва. Йдеться про проекти у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві.

Президент додав, що особливо важливе для Миколаєва очищення води і відновлення нормального водопостачання, зруйнованого російськими загарбниками. "Вже є відповідний проект за участю Данії, реалізація якого почалася", – сказав він.

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"Але зробити треба ще значно більше – і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей", – додав Зеленський.

У Миколаєві президент України та прем'єрка Данії відвідали шпиталь, у якому рятують українських воїнів після поранень. 

В Одесі ж вони говорили про безпекові та гуманітарні ініціативи України.

Пряма мова: "Зокрема, Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми "Зерно з України" – Grain from Ukraine.

Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. 

Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру.

Звичайно, я подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів".

Деталі: Зеленський додав, що Україна та Данія координують дії, щоб посилити санкції проти Росії. 

Він закликав Данію допомогти не допустити російських спортсменів до міжнародних змагань.

Президент додав, що в Миколаївській та Одеській областях він провів наради з військовим і обласним керівництвом – і не лише про безпеку, а й про соціальний стан і наявні економічні можливості.

Теми: ЗеленськийМиколаївОдесаДанія
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