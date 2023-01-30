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Зеленский рассказал о своей поездке в Николаев и Одессу с премьером Дании

Елена РощинаПонедельник, 30 января 2023, 20:58
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен 30 января посетили Николаев и Одессу, где говорили о восстановлении и гуманитарных инициативах Киева.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам

Прямая речь: "Сегодня весь день в командировке: сначала – Николаев, потом – Одесса.

Встреча и переговоры с делегацией Дании – с госпожой премьер-министром Фредериксен, представителями коалиции партий. В частности, с министром обороны Дании и министром иностранных дел. Они в составе делегации.

Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины".

Детали: Зеленский отметил, что Дания взяла шефство над восстановлением Николаева. Речь идет о проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве.

Президент добавил, что особенно важна для Николаева очистка воды и восстановление нормального водоснабжения, разрушенного российскими захватчиками. "Уже есть соответствующий проект с участием Дании, реализация которого началась", – сказал он.

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"Но сделать надо еще значительно больше – и для восстановления, и для модернизации того, что является основой жизни наших людей", – добавил Зеленский.

В Николаеве президент Украины и премьер Дании посетили госпиталь, в котором спасают украинских воинов после ранений. 

В Одессе же они говорили о безопасности и гуманитарных инициативах Украины.

Прямая речь: "В частности, Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine. 

Тот факт, что мы имеем существенный прогресс по продовольственной безопасности, доказывает, что можем достичь прогресса и по другим пунктам нашей формулы мира. 

Сегодня мы обсудили, каким конкретно может быть участие Дании в реализации пунктов формулы мира.

Конечно, я поблагодарил Данию за предоставленную оборонную поддержку, за существенное усиление нашей артиллерии, за готовность присоединиться к танковой коалиции. Обсудили сегодня, что еще можем сделать, чтобы усилить украинских воинов".

Детали: Зеленский добавил, что Украина и Дания координируют действия, чтобы усилить санкции против России. 

Он призвал Данию помочь не допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

Президент добавил, что в Николаевской и Одесской областях он провел совещания с военным и областным руководством – и не только о безопасности, но и о социальном состоянии и имеющихся экономических возможностях.

Темы: ЗеленскийНиколаевОдессаДания
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