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Білий дім захищає рішення не відправляти F-16 в Україну – CNN

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 03:52
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі захистив рішення адміністрації Джо Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Джерело: Кірбі, цитує CNN

Пряма мова: "Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена найближчими тижнями і місяцями. Ці засоби українцям будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні".

Деталі: Кірбі зазначив, що рішення про відправку Україні танків "Абрамс", оголошене минулого тижня, не було запізнілим, навіть на тлі повідомлень про захоплення Росією населених пунктів на сході України.

"Рішення про танки – і це було не лише рішення США, але й німців, а до цього британців – насправді було зроблене для допомоги Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо, всі побачать навесні.

Отже, це був один з тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати засоби, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться – і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ".

Що передувало: Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

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Теми: СШАавіавійна
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