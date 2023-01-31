Белый дом защищает решение не отправлять F-16 в Украину – CNN

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби защитил решение администрации Джо Байдена не отправлять истребители F-16 в Украину.

Источник: Кирби, цитирует CNN

Прямая речь: "Что я могу вам сказать, так это то, что предоставляется большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства украинцам будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной".

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Детали: Кирби отметил, что решение об отправке Украине танков "Абрамс", объявленное на прошлой неделе, не было запоздалым, даже на фоне сообщений о захвате Россией населенных пунктов на востоке Украины.

"Решение о танках - и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев - на самом деле было сделано для помощи Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной.

Итак, это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать средства, которые будут нужны Украине, когда погода улучшится - и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление".

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Что было раньше: Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.