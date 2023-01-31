Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом защищает решение не отправлять F-16 в Украину – CNN

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 03:52
Джон Кирби, фото: Getty Images

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби защитил решение администрации Джо Байдена не отправлять истребители F-16 в Украину.

Источник: Кирби, цитирует CNN

Прямая речь: "Что я могу вам сказать, так это то, что предоставляется большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства украинцам будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной".

Детали: Кирби отметил, что решение об отправке Украине танков "Абрамс", объявленное на прошлой неделе, не было запоздалым, даже на фоне сообщений о захвате Россией населенных пунктов на востоке Украины.

"Решение о танках - и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев - на самом деле было сделано для помощи Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной.

Итак, это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать средства, которые будут нужны Украине, когда погода улучшится - и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление".

Что было раньше: Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАавиавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРакетный удар по Краматорску: количество погибших и раненых возросло

видео"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения

фото, видеоВ Краматорске ракета РФ разрушила дом, есть погибшие и раненые

Дело Халимона: НАПК выявило признаки незаконного обогащения нардепа

США могут объявить о передаче Украине дальнобойных снарядов в пятницу - WSJ

фотоДепартамент миграционной полиции "крышевал" бордели в Киеве

Все новости...
США
Вместе из США сделаем все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие – премьер Израиля
США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину – командование
США не будут предоставлять Украине истребители F-16 – Байден
Последние новости
02:45
Финляндия упростит юридическую процедуру смены пола
01:55
фотоРакетный удар по Краматорску: количество погибших и раненых возросло
01:08
Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали в Луганске – ЦНС
01:06
Резников: Под годовщину вторжения Россия может начать наступление на двух направлениях
00:33
Нетаньяху "изучает" возможность передачи "Железного купола" Украине
00:32
Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в ПА ОБСЕ
00:19
Обстрелы Сумщины: враг нанес 129 ударов
23:53
Эрдоган считает "рискованной" помощь Украине танками
23:31
Норвегия может передать Украине БМП CV90 - СМИ
23:20
Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче
Все новости...