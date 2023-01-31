В Білорусі пройдуть спільні з росіянами штабні тренування щодо участі у війні

Військові Білорусі оголосили про початок двотижневого спільного з росіянами штабного тренування так званого Об'єднаного командування регіонального угруповання військ.

Джерело: пресслужба міноборони Білорусі

Дослівно: "Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років за темою: "Ухвалення рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної держави".

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Деталі: За даними білоруського оборонного відомства, спільні тренування направлені "на підвищення взаємосумісності органів військового управління двох держав".

Вони також є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу - 2023", що пройде на території Росії у вересні 2023 року.

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