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В Білорусі пройдуть спільні з росіянами штабні тренування щодо участі у війні

Станіслав ПогоріловВівторок, 31 січня 2023, 09:20
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Військові Білорусі оголосили про початок двотижневого спільного з росіянами штабного тренування так званого Об'єднаного командування регіонального угруповання військ.

Джерело: пресслужба міноборони Білорусі

Дослівно: "Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років за темою: "Ухвалення рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної держави".

Деталі: За даними білоруського оборонного відомства, спільні тренування направлені "на підвищення взаємосумісності органів військового управління двох держав".

Вони також є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу - 2023", що пройде на території Росії у вересні 2023 року.

Що було раніше

  • У рамках спільних навчань російських і білоруських військових у Білорусі 25 січня відпрацьовувалась висадка десанту. 
  • 27 січня в ЄС наголосили, що Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими і сильними обмежувальними заходами".

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Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
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