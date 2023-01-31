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В Беларуси пройдут совместные с россиянами штабные тренировки относительно участия в войне

Станислав ПогориловВторник, 31 января 2023, 08:20
В Беларуси пройдут совместные с россиянами штабные тренировки относительно участия в войне
скриншот

Военные Беларуси объявили о начале двухнедельной совместной с россиянами штабной тренировки так называемого Объединенного командования региональной группировки войск.

Источник: пресс-служба минобороны Беларуси

Дословно: "В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

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Детали: По данным белорусского оборонного ведомства, совместные тренировки направлены "на повышение совместимости органов военного управления двух государств".

Они также являются очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза - 2023", которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В рамках совместных учений российских и белорусских военных в Беларуси 25 января отрабатывалась высадка десанта. 
  • 27 января в ЕС подчеркнули, что Беларусь должна прекратить оказывать военную поддержку России, а любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".

Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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