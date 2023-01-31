В Беларуси пройдут совместные с россиянами штабные тренировки относительно участия в войне

Военные Беларуси объявили о начале двухнедельной совместной с россиянами штабной тренировки так называемого Объединенного командования региональной группировки войск.

Источник: пресс-служба минобороны Беларуси

Дословно: "В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

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Детали: По данным белорусского оборонного ведомства, совместные тренировки направлены "на повышение совместимости органов военного управления двух государств".

Они также являются очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза - 2023", которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.

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