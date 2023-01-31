Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна піднялася в індексі сприйняття корупції

Ірина БалачукВівторок, 31 січня 2023, 11:07
Україна піднялася в індексі сприйняття корупції
Фото cpi.ti-ukraine.org

Україна посіла 116 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2022, піднявшись у рейтингу на 6 пунктів порівняно з минулим роком, коли вона займала 122 сходинку.  

ДжерелоTransparency International Ukraine, виконавчий директор TIU Андрій Боровик у колонці для "Української правди"

Дослівно TIU: "33 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 рік. Наш показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн у СРІ".

Реклама:

Пряма мова Боровика: "Антикорупційна система, доречність і доцільність якої роками заперечували проросійські сили в Україні, вистояла. Попри деякі обмеження, зумовлені воєнним часом, робота антикорупційних органів відбувається, а її результати стають все помітнішими".

Для довідки: Як пояснили УП у Transparency International Ukraine, ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Деталі: Виконавчий директор TIU нагадав, що останні 5 років Україна то піднімалася, то опускалася у рейтингу. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Минулого року показник України зріс, за словами Боровика, у передусім через виконання владою взятих зобов’язань.

Що вплинуло на підняття України в рейтингу:

  • Минулого року було призначено нового керівника САП, що активізувало розслідування щодо корупції на найвищому рівні і зменшило можливості певних політичних груп впливати на ці справи. 
  • Також у 2022 році свою ефективність показав Вищий антикорупційний суд, який за минулий рік виніс уже 37 вироків.
  • Крім того, була ухвалена Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки.  
  • Боровик підкреслив, що чимало речей було реалізовано й у сфері приватизації державного майна. 

Рейтинг інших країн: Так само, як і Україна, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал Україну випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне.

З-поміж сусідів Україна надалі залишається вищою за Росію – країна-терорист у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку.

Також знову знизилися бали Угорщини – 42 бали (-1 бал, 77 місце), та російської сателітки Білорусі (-2 бали, 82 сходинка).

Лідерами рейтингу залишаються Данія, Нова Зеландія та Фінляндія – усі вони з 88 балами ділять першу сходинку.

У кінці списку, як і минулого року, залишаються Сомалі (13 балів), Сирія (13 балів) та Південний Судан (11 балів).

Щоб не допустити погіршення показників України у рейтингу сприйняття корупції, Transparency International Ukraine пропонує владі зробити 4 комплексні кроки:

  • Завершити конкурси й обрати професійних, незалежних і доброчесних керівників органів антикорупційної екосистеми: Агентства з розшуку та менеджменту активів, Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції.
  • Провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеційською комісією. Провести прозорий конкурс з відбору суддів Конституційного Суду України. Оновити органи суддівського самоврядування для забезпечення нормального функціонування судових установ та запуску повноцінної судової реформи.
  • Відкрити дані, де це можливо і не шкодить інтересам безпеки та оборони. Відновити подання електронних декларацій та їх перевірку НАЗК. Відновити подання звітів політичних партій. Відновити функціонал органів, який обмежили через війну, окрім очевидних і обґрунтованих винятків.
  • Використовувати електронну систему Prozorro для закупівель відновлення України після російського вторгнення. Забезпечити ефективний контроль та моніторинг закупівель.

Передісторія: 

Теми: Українакорупціярейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Україна
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників
Останні новини
09:23
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: