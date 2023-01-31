Україна піднялася в індексі сприйняття корупції

Україна посіла 116 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2022, піднявшись у рейтингу на 6 пунктів порівняно з минулим роком, коли вона займала 122 сходинку.

Джерело: Transparency International Ukraine, виконавчий директор TIU Андрій Боровик у колонці для "Української правди"

Дослівно TIU: "33 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 рік. Наш показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн у СРІ".

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Пряма мова Боровика: "Антикорупційна система, доречність і доцільність якої роками заперечували проросійські сили в Україні, вистояла. Попри деякі обмеження, зумовлені воєнним часом, робота антикорупційних органів відбувається, а її результати стають все помітнішими".

Для довідки: Як пояснили УП у Transparency International Ukraine, ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Деталі: Виконавчий директор TIU нагадав, що останні 5 років Україна то піднімалася, то опускалася у рейтингу.

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Минулого року показник України зріс, за словами Боровика, у передусім через виконання владою взятих зобов’язань.

Що вплинуло на підняття України в рейтингу:

Минулого року було призначено нового керівника САП, що активізувало розслідування щодо корупції на найвищому рівні і зменшило можливості певних політичних груп впливати на ці справи.

Також у 2022 році свою ефективність показав Вищий антикорупційний суд, який за минулий рік виніс уже 37 вироків.

Крім того, була ухвалена Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки.

Боровик підкреслив, що чимало речей було реалізовано й у сфері приватизації державного майна.

Рейтинг інших країн: Так само, як і Україна, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал Україну випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне.

З-поміж сусідів Україна надалі залишається вищою за Росію – країна-терорист у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку.

Також знову знизилися бали Угорщини – 42 бали (-1 бал, 77 місце), та російської сателітки Білорусі (-2 бали, 82 сходинка).

Лідерами рейтингу залишаються Данія, Нова Зеландія та Фінляндія – усі вони з 88 балами ділять першу сходинку.

У кінці списку, як і минулого року, залишаються Сомалі (13 балів), Сирія (13 балів) та Південний Судан (11 балів).

Щоб не допустити погіршення показників України у рейтингу сприйняття корупції, Transparency International Ukraine пропонує владі зробити 4 комплексні кроки:

Завершити конкурси й обрати професійних, незалежних і доброчесних керівників органів антикорупційної екосистеми: Агентства з розшуку та менеджменту активів, Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеційською комісією. Провести прозорий конкурс з відбору суддів Конституційного Суду України. Оновити органи суддівського самоврядування для забезпечення нормального функціонування судових установ та запуску повноцінної судової реформи.

Відкрити дані, де це можливо і не шкодить інтересам безпеки та оборони. Відновити подання електронних декларацій та їх перевірку НАЗК. Відновити подання звітів політичних партій. Відновити функціонал органів, який обмежили через війну, окрім очевидних і обґрунтованих винятків.

Використовувати електронну систему Prozorro для закупівель відновлення України після російського вторгнення. Забезпечити ефективний контроль та моніторинг закупівель.

Передісторія: