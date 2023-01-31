Украина поднялась в индексе восприятия коррупции

Украина заняла 116 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2022, поднявшись в рейтинге на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом, когда она занимала 122 место.

Источник: Transparency International Ukraine, исполнительный директор TIU Андрей Боровик в колонке для "Украинской правды"

Дословно TIU: "33 балла из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 год. Наш показатель вырос на один балл, и теперь Украина занимает 116 место из 180 стран в СРІ".

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Прямая речь Боровика: "Антикоррупционная система, уместность и целесообразность которой годами отрицали пророссийские силы в Украине, выстояла. Несмотря на некоторые ограничения, обусловленные военным временем, антикоррупционные органы работают, и результаты этой работы становятся все более заметными".

Для справки: Как пояснили УП в Transparency International Ukraine, ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Детали: Исполнительный директор TIU напомнил, что последние 5 лет Украина то поднималась, то опускалась в рейтинге.

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В прошлом году показатель Украины вырос, по словам Боровика, в первую очередь из-за выполнения властями взятых обязательств.

Что повлияло на поднятие Украины в рейтинге:

В прошлом году был назначен новый руководитель САП, что активизировало расследование коррупции на самом высоком уровне и уменьшило возможности определенных политических групп влиять на эти дела.

что активизировало расследование коррупции на самом высоком уровне и уменьшило возможности определенных политических групп влиять на эти дела. Также в 2022 году свою эффективность показал Высший антикоррупционный суд , который за прошлый год вынес уже 37 приговоров.

, который за прошлый год вынес уже 37 приговоров. Кроме того, была принята Антикоррупционная стратегия на 2021-2025 годы.

Боровик подчеркнул, что немало вещей было реализовано и в сфере приватизации государственного имущества.

Рейтинг других стран: Так же, как и Украина, 33 балла имеют Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл Украину опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне.

Среди соседей Украина продолжает оставаться выше России – страна-террорист в 2022 году потеряла 1 балл и с 28 баллами занимает 137 место в списке.

Также снова снизились баллы Венгрии – 42 балла (-1 балл, 77 место), и российской сателлитки Беларуси (-2 балла, 82 ступенька).

Лидерами рейтинга остаются Дания, Новая Зеландия и Финляндия – все они с 88 баллами делят первую строчку.

В конце списка, как и в прошлом году, остаются Сомали (13 баллов), Сирия (13 баллов) и Южный Судан (11 баллов).

Чтобы не допустить ухудшения показателей Украины в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Ukraine предлагает властям сделать 4 комплексных шага:

Завершить конкурсы и выбрать профессиональных, независимых и добропорядочных руководителей органов антикоррупционной экосистемы: Агентства по розыску и менеджменту активов, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов, предоставленных Венецианской комиссией. Провести прозрачный конкурс по отбору судей Конституционного Суда Украины. Обновить органы судейского самоуправления для обеспечения нормального функционирования судебных учреждений и запуска полноценной судебной реформы.

Открыть данные, где это возможно и не вредит интересам безопасности и обороны. Восстановить представление электронных деклараций и их проверку НАПК. Восстановить представление отчетов политических партий. Восстановить функционал органов, который ограничили из-за войны, кроме очевидных и обоснованных исключений.

Использовать электронную систему Prozorro для закупок восстановления Украины после российского вторжения. Обеспечить эффективный контроль и мониторинг закупок.

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