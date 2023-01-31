Под Бахмутом за сутки было более 40 боев с россиянами - Череватый

Возле Бахмута за сутки произошли 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (30 января - ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения".

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Детали: Череватый добавил, что в Бахмут регулярно доставляются снаряжение и боеприпасы. Он рассказал также, что вблизи Лимана Донецкой области россияне пытаются перехватить инициативу.

Предыстория: 29 января аналитики из ISW сообщили, что военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут.