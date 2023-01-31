Зеленський: Тиждень має бути євроінтеграційним, чекаємо новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що поточний тиждень має принести Україні добрі новини щодо євроінтеграційних процесів.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 31 січня

Пряма мова: "Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова – євроінтеграційним.

Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну.

Сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду і Офісу. Готуємо українські пропозиції для переговорів із представниками ЄС. І дуже важливо: готуємо нові реформи в Україні".

Деталі: Ці реформи, за словами президента, в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності: "зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими".

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Нагадаємо: 3 лютого в Києві відбудеться саміті Україна-Євросоюз. На ньому будуть обговорювати воєнну ситуацію, мирний план президента Володимира Зеленського та підтримку України з боку партнерів.

Очікується, що Європейський Союз похвалить Україну за прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу, і надішле рішучий сигнал Москві, однак не обіцятиме швидкого членства.

Напередодні саміту члени Європейської комісії та український уряд проведуть спільну нараду у Києві після гарантування українською стороною безпеки такої події. В ЄС очікують на "каталізацію ініціатив на роки вперед".

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