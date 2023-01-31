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Зеленский: Неделя должна быть евроинтеграционной, ждем новостей

Елена РощинаВторник, 31 января 2023, 22:53
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что текущая неделя должна принести Украине хорошие новости относительно евроинтеграционных процессов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 31 января

Прямая речь: "Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной. 

Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно есть – даже несмотря на полномасштабную войну.

Сегодня провел длительное совещание с международным блоком правительства и Офиса. Готовим украинские предложения для переговоров с представителями ЕС. И очень важно: готовим новые реформы в Украине".

Детали: Эти реформы, по словам президента, во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности: "сделают их более человечными, прозрачными и эффективными". 

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Напомним: 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-Евросоюз. На нем будут обсуждать военную ситуацию, мирный план президента Владимира Зеленского и поддержку Украины со стороны партнеров.

Ожидается, что Европейский Союз похвалит Украину за прогресс в проведении реформ, необходимых для вступления, и пошлет решительный сигнал Москве, однако не будет обещать быстрого членства.

Накануне саммита члены Европейской комиссии и украинское правительство проведут совместное совещание в Киеве после обеспечения украинской стороной безопасности такого события. В ЕС ожидают "катализации инициатив на годы вперед".

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Темы: ЗеленскийевроинтеграцияЕСмеждународные отношения
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