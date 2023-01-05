Французький суд розглядає екстрадицію Жеваго
Четвер, 5 січня 2023, 10:25
У Франції розглядають питання екстрадиції підозрюваного в розтраті нардепа 6 скликань бізнесмена Костянтина Жеваго.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, о 10-й годині (9 за європейським часом) суд французького міста Шамбері розпочав розгляд по суті запиту української сторони про екстрадицію українського бізнесмена-втікача Костянтина Жеваго.
Що передувало: Суд у Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
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В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель.