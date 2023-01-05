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Французький суд розглядає екстрадицію Жеваго

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 09:25
Французький суд розглядає екстрадицію Жеваго
КОСТЯНТИН ЖЕВАГО, ФОТО GETTY IMAGES

У Франції розглядають питання екстрадиції підозрюваного в розтраті нардепа 6 скликань бізнесмена Костянтина Жеваго.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, о 10-й годині (9 за європейським часом) суд французького міста Шамбері розпочав розгляд по суті запиту української сторони про екстрадицію українського бізнесмена-втікача Костянтина Жеваго.

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Що передувало: Суд у Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

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Теми: Жеваго
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