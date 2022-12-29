Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жеваго у Франції відправили під екстрадиційний арешт

Валентина Романенко, Михайло ТкачЧетвер, 29 грудня 2022, 19:19
костянтин жеваго, Getty Images

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань і співрозмовники в Офісі генпрокурора у коментарях "Українській правді"

Деталі: Рішення було ухвалене 28 грудня.

Бізнесмен перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу. Джерела в ОГП повідомили, що згідно з рішенням наступні 40 діб Жеваго має провести під вартою.

За інформацією французької прокуратури, судове засідання щодо екстрадиції Жеваго має відбутися 5 січня.

Драматизму ситуації додає той факт, що іще день тому, 28 грудня, яхта Жеваго "Z" чекала господаря біля аеропорту на Мальдівах. Це може свідчити про те, що олігарх збирався летіти святкувати Новий рік на острови.

 

Що передувало: 27 грудня поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також

Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі

В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Передісторія:

Теми: ЖевагоФранціяарешт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоУ Херсоні відшукали працівника СІЗО, який помагав РФ катувати українців

відеоНе HIMARS єдиними: Міноборони показало французьку РСЗВ, яка відправляє ворогів у пекло

фотоПушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета

Київ повертається до стабілізаційний графіків відключень світла – ДТЕК

Зеленський збирав Ставку: прораховували можливі дії ворога

На підходах до Кримського мосту виникли кілометрові затори

Усі новини...
Жеваго
Економічні новини 28 грудня: Жеваго затримали в Куршевелі, дефіцит в енергосистемі зріс
Адвокати радили Жеваго не їздити у Францію, але переміг "ритуал" – джерела
Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР
Останні новини
17:00
Закликав донатити на армію РФ: росіянина з Харкова засудили до 5 років в’язниці
16:55
У Мінцифри анонсували запуск державних фінансових сервісів у 2023 році
16:52
У Чорному морі Росія тримає корабель із 8 "Калібрами" – ВМС
16:43
відеоУ Херсоні відшукали працівника СІЗО, який помагав РФ катувати українців
16:29
У Польщі відкрився ще один паспортний сервіс для українців
16:26
фотоЗа держзраду бойовик-диверсант з Донеччини проведе 15 років за ґратами
16:07
В окупованому Донецьку загинув полковник Слідкому РФ
16:02
В Україні зросла кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, а показники вакцинації впали
15:54
У боксі створять окрему категорію для спортсменів-трансгендерів
15:41
відеоНе HIMARS єдиними: Міноборони показало французьку РСЗВ, яка відправляє ворогів у пекло
Усі новини...