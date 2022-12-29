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Жеваго у Франції відправили під екстрадиційний арешт

Валентина Романенко, Михайло ТкачЧетвер, 29 грудня 2022, 18:19
Жеваго у Франції відправили під екстрадиційний арешт
костянтин жеваго, Getty Images

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань і співрозмовники в Офісі генпрокурора у коментарях "Українській правді"

Деталі: Рішення було ухвалене 28 грудня.

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Бізнесмен перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу. Джерела в ОГП повідомили, що згідно з рішенням наступні 40 діб Жеваго має провести під вартою.

За інформацією французької прокуратури, судове засідання щодо екстрадиції Жеваго має відбутися 5 січня.

Драматизму ситуації додає той факт, що іще день тому, 28 грудня, яхта Жеваго "Z" чекала господаря біля аеропорту на Мальдівах. Це може свідчити про те, що олігарх збирався летіти святкувати Новий рік на острови.

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Що передувало: 27 грудня поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

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Теми: ЖевагоФранціяарешт
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