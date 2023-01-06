CБУ пройшлась по церквах УПЦ МП: знайшли символіку РФ, майно окупантів та агітки Медведчука

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи у єпархіях УПЦ МП Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Рівненської областей.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку".

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Деталі: Зокрема, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань.

Загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ.

Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра.

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Під час обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали об’єднання, яке пов'язане з Віктором Медведчуком.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії ОПЗЖ та інших антиукраїнських матеріалів.

Також секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

Всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

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