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Малюк про УПЦ МП: Маємо вичистити середовище ворожих кротів у рясах

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 13:32
Малюк про УПЦ МП: Маємо вичистити середовище ворожих кротів у рясах
Василь Малюк. фото СБУ

Служба безпеки України продовжить розслідувати діяльність ворожих агентів, які діють під прикриттям церковної діяльності.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Ми повинні вичистити все середовище ворожих "кротів" у рясах. У нас немає жодного упередженого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом - це не є пом'якшувальною обставиною під час скоєння злочину, як і обтяжуючим.

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Наприклад, корегувальник у рясі, якого нещодавно обміняли. Він коригував вогонь по мирних кварталах. Йому дав суд 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?".

Деталі: Стосовно церковників, за даними Малюка, наразі є понад 50 кримінальних проваджень, 19 підозр і 5 вироків суду.

На запитання, чому СБУ так довго зволікала з викриттям "філіалу ФСБ" в УПЦ МП керівник СБУ відповів філософськи: "Всьому свій час".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • Також Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
  • Останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.
  • Синод Української православної церкви Московського патріархату звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням розблокувати діяльність підсанкційних єпархій, а також зажадав публічних вибачень від "Кварталу 95" та "1+1" за жарти про релігію.

Теми: церкваСБУ
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