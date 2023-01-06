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Маразм Медведєва прогресує: назвав українців "невдячними свинями" за відмову в "різдвяному перемир'ї"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 січня 2023, 10:17
Маразм Медведєва прогресує: назвав українців невдячними свинями за відмову в різдвяному перемир'ї
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв образився на відмову України від запропонованого Володимиром Путіним так званого "різдвяного перемир'я", назвав українців невдячними.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Українцям було простягнуто руку християнського милосердя на велике свято. Їхні керівники її відкинули. Думаю, більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у СВО (війні з Україною – ред.), спокійно видихнула, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво. Менше проблем і лукавства".

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Деталі: За словами Медведєва, йому шкода тих людей, які начебто не зможуть сходити до церкви через відмову України.

За відмову Медведєв обізвав українці "свинями", які "не мають жодної віри і вродженого почуття вдячності". Не стримуючи себе, заступник голови Радбезу РФ заявив, що українці "розуміють тільки грубу силу".

Також Медведєв почав ображати європейських політиків, які не оцінили пропозицію Путіна. Зокрема, реагуючи на слова голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, що якби Путін прагнув миру, він би повернув солдатів додому, Медведєв заявив, що "спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України
  •  Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході.

Теми: МедведєвРосіяУкраїнаперемир’я
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