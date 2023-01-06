Маразм Медведєва прогресує: назвав українців "невдячними свинями" за відмову в "різдвяному перемир'ї"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв образився на відмову України від запропонованого Володимиром Путіним так званого "різдвяного перемир'я", назвав українців невдячними.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Українцям було простягнуто руку християнського милосердя на велике свято. Їхні керівники її відкинули. Думаю, більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у СВО (війні з Україною – ред.), спокійно видихнула, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво. Менше проблем і лукавства".

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Деталі: За словами Медведєва, йому шкода тих людей, які начебто не зможуть сходити до церкви через відмову України.

За відмову Медведєв обізвав українці "свинями", які "не мають жодної віри і вродженого почуття вдячності". Не стримуючи себе, заступник голови Радбезу РФ заявив, що українці "розуміють тільки грубу силу".

Також Медведєв почав ображати європейських політиків, які не оцінили пропозицію Путіна. Зокрема, реагуючи на слова голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, що якби Путін прагнув миру, він би повернув солдатів додому, Медведєв заявив, що "спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин".

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