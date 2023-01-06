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Жеваго досі перебуває під вартою - джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 14:19
Костянтин Жеваго. Фото - Андрія Гудзенка/LIGA.net

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго продовжує перебувати під вартою.

Джерело:  співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Напередодні французький суд у місті Шамбері призначив заставу в 1 мільйон євро, але наразі її ще не внесено.

Якщо бізнесмен все ж вийде з-під варти, то він буде зобов'язаний проживати за вказаним місцем у Франції та мінімум раз на тиждень відмічатися у відділку поліції.

Пряма мова: "На даний момент застава ще не внесена. Жеваго продовжує перебувати під вартою".

Що передувало: Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість. 

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Теми: Жеваго
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