Жеваго досі перебуває під вартою - джерело
Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго продовжує перебувати під вартою.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Напередодні французький суд у місті Шамбері призначив заставу в 1 мільйон євро, але наразі її ще не внесено.
Якщо бізнесмен все ж вийде з-під варти, то він буде зобов'язаний проживати за вказаним місцем у Франції та мінімум раз на тиждень відмічатися у відділку поліції.
Пряма мова: "На даний момент застава ще не внесена. Жеваго продовжує перебувати під вартою".
Що передувало: Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.
Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
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В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?