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В ОП дали оцінку "путінському перемир'ю": Вбивають у спину, імітуючи тишу

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 16:57
михайло подоляк, Getty Images

Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що жодного "різдвяного" припинення вогню з боку Росії не відбулося.

Джерело: Подоляк у Twitter

Деталі: За його словами, попри заяви Путіна і його Міноборони про початок з їхнього боку так званого "різдвяного перемир'я", 6 січня по всій Україні була повітряна тривога, через це дітям довелося ховатися в холодних бомбосховищах, а в Херсоні росіяни обстріляли пожежну станцію.

Пряма мова: "6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу.

Тож "Ніколи"...

Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман".

Що передувало: 6 січня після опівдня повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години. Була загроза від винищувачів.

Крім того, росіяни другий день поспіль обстріляли пожежні частини в Херсоні. Є загиблі і поранені.

У той же час Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін.

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Теми: Офіс президентаперемир’яРосіясвяткування
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