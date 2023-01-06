В ОП дали оцінку "путінському перемир'ю": Вбивають у спину, імітуючи тишу
Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що жодного "різдвяного" припинення вогню з боку Росії не відбулося.
Джерело: Подоляк у Twitter
Деталі: За його словами, попри заяви Путіна і його Міноборони про початок з їхнього боку так званого "різдвяного перемир'я", 6 січня по всій Україні була повітряна тривога, через це дітям довелося ховатися в холодних бомбосховищах, а в Херсоні росіяни обстріляли пожежну станцію.
Пряма мова: "6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу.
Тож "Ніколи"...
Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман".
6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023
Тож "Ніколи"...
Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман.
Що передувало: 6 січня після опівдня повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години. Була загроза від винищувачів.
Крім того, росіяни другий день поспіль обстріляли пожежні частини в Херсоні. Є загиблі і поранені.
У той же час Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін.