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Заворушення у Бразилії: поліція затримала понад 400 осіб

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 03:40
фото: AFP/Getty Images

У Бразилії через кілька годин після прориву три будівлі – Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд – поліція звільнила від протестувальників і заарештувала понад 400 осіб.

Джерело: CNN, губернатор федерального округу Ібанейс Роша

Пряма мова: "Заарештовано понад 400 осіб, які заплатять за свої злочини.

Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх інших осіб, які брали участь у цих терористичних актах, що відбулися сьогодні вдень у Федеральному окрузі".

Деталі: Роша додав, що відбувається робота над відновленням порядку.

Що передувало: У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 30 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.
  • Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.
  • Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

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Теми: Бразилія
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