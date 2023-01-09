Заворушення у Бразилії: поліція затримала понад 400 осіб

У Бразилії через кілька годин після прориву три будівлі – Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд – поліція звільнила від протестувальників і заарештувала понад 400 осіб.

Джерело: CNN, губернатор федерального округу Ібанейс Роша

Пряма мова: "Заарештовано понад 400 осіб, які заплатять за свої злочини.

Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх інших осіб, які брали участь у цих терористичних актах, що відбулися сьогодні вдень у Федеральному окрузі".

Деталі: Роша додав, що відбувається робота над відновленням порядку.

Що передувало: У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

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