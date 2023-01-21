Нардепа з "батальйону Монако" Столара не випустили з України – джерела

Нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, який нещодавно повернувся в Україну і був присутній на засіданні парламенту 12 січня, 20 та 21 січня не випустили з України.

Джерело: журналіст УП Михайло Ткач у Facebook з посиланням на джерела в правоохоронних органах

Дослівно: "Після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернутись в Дубай та Монако відповідно.

Джерела у правоохоронних органах інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до славетної справи оборони Монако.

А от депутат Столар затримався на декілька зустрічей і вирушив на "дубайську передову" вчора. За даними джерел у правоохоронних органах, ані вчора, ані сьогодні Столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз активно контактує з представниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд".

Що передувало: Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.