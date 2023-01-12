Бійці "батальйону Монако" Столар і Абрамович повернулись в Україну – джерела

Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.

Джерело: співрозмовники УП в політичних колах

Деталі: За словами джерел, Столар і Абрамович планують відвідати засідання парламенту.

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Також співрозмовники "Української правди" повідомляють, що з високою вірогідністю вже 13 січня обидвоє можуть залишитися без депутатських мандатів.

Оновлено: Джерела УП надали фотографію, яка свідчить, що Абрамович був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня.

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