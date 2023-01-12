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Бійці "батальйону Монако" Столар і Абрамович повернулись в Україну – джерела

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 13:11
Бійці батальйону Монако Столар і Абрамович повернулись в Україну – джерела
колаж УП

Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.

Джерело: співрозмовники УП в політичних колах

Деталі: За словами джерел, Столар і Абрамович планують відвідати засідання парламенту.

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Також співрозмовники "Української правди" повідомляють, що з високою вірогідністю вже 13 січня обидвоє можуть залишитися без депутатських мандатів.

Оновлено: Джерела УП надали фотографію, яка свідчить, що Абрамович був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня.

 

Передісторія:

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  • У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
  • 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить рішення про позбавлення мандатів 4 народних депутатів. 
  • Арахамія не назвав імена депутатів. При цьому 10 січня стало відомо, що Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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