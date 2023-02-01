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Зеленський про ситуацію на фронті: Стає ще жорсткіше

Олена РощінаСереда, 1 лютого 2023, 22:20
Зеленський про ситуацію на фронті: Стає ще жорсткіше
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України фіксується певне збільшення наступальних дій російських загарбників, які намагаються до річниці вторгнення показати хоч якийсь здобуток. 

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 1 лютого

Пряма мова: "Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою.

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Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.

Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії.

Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо".

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Деталі: Президент повідомив, що ввечері підписав укази про нагородження українських воїнів: державними нагородами відзначено 244 військовослужбовці Збройних Сил України.

Цьому передувало:

  • 31 січня Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче реваншу на полі бою.
  • 1 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході України тривають жорстокі бої: "Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Робить потужні спроби прорвати нашу оборону".
  • Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу росіян, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду".
  • Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що Україна перебуває на порозі "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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