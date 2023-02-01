Зеленський про ситуацію на фронті: Стає ще жорсткіше

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України фіксується певне збільшення наступальних дій російських загарбників, які намагаються до річниці вторгнення показати хоч якийсь здобуток.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 1 лютого

Пряма мова: "Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою.

Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.

Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії.

Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо".

Деталі: Президент повідомив, що ввечері підписав укази про нагородження українських воїнів: державними нагородами відзначено 244 військовослужбовці Збройних Сил України.

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