Зеленський про ситуацію на фронті: Стає ще жорсткіше
Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України фіксується певне збільшення наступальних дій російських загарбників, які намагаються до річниці вторгнення показати хоч якийсь здобуток.
Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 1 лютого
Пряма мова: "Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою.
Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.
Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії.
Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо".
Деталі: Президент повідомив, що ввечері підписав укази про нагородження українських воїнів: державними нагородами відзначено 244 військовослужбовці Збройних Сил України.
Цьому передувало:
- 31 січня Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче реваншу на полі бою.
- 1 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході України тривають жорстокі бої: "Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Робить потужні спроби прорвати нашу оборону".
- Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу росіян, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду".
- Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що Україна перебуває на порозі "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті.