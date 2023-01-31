Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський готується, щоб Росії не вдалося взяти "реванш" на полі бою 

Олена РощінаВівторок, 31 січня 2023, 23:24
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери намагаються не допустити реваншу Росії на полі бою.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 31 січня

Пряма мова: "Провів сьогодні – як фактично й щодня – кілька нарад із військовими, з керівником розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу.

Наші сили оборони й безпеки, державна влада України, наші партнери – ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. 

Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України"

Деталі: Зеленський також поінформував про свої розмови з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо і з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, які відбулися у вівторок 31 січня.

Із Трюдо Зеленський обговорив, чим можна доповнити оборонну взаємодію України та Канади, обговорив санкції та міжнародну ізоляцію Росії. 

ВІДЕО ДНЯ

Кроо український президент подякував за потужний оборонний пакет, який Бельгія затвердила нещодавно. Також говорив про черговий санкційний пакет проти Росії взаємодію "в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору".

Нагадаємо: Представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: традиційну і в вузькому форматі

фотоКерівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні грошей на відбудову

Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро

Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

ОновленоРосіяни знову ракетами атакували Краматорськ, влучили у поліклініку і житлові будинки

Усі новини...
Норвегія планує затвердити п’ятирічну багатомільярдну програму підтримки України – ЗМІ
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи – радник мера
Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів
НАТО "певним чином" бере участь у війні з Росією, але не є її стороною – колишній генсек
Останні новини
22:24
У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні
22:16
Економічні новини 2 лютого: Україна ввійде в "Єдиний ринок" ЄС, P&G – спонсор війни
22:05
Зеленський збирав Ставку: традиційну і в вузькому форматі
21:54
Повернення декларування для депутатів: петиція набрала необхідні голоси
21:48
Космодром, НЛО, північне сяйво: найкращі фото з гугл-панорам зібрали на одній платформі
21:46
Українці у США завершать навчання на ЗРК Patriot за "кілька тижнів" – військовий аташе
21:39
Yasno: Поки погода тепла – світла трохи більше
21:38
Політтехнолог Черновецького видав книгу "Битва за Ірпінь" за рахунок Мінкульту
21:31
фото, відео (оновлено)Чиновник Міноборони Лієв заперечує наявність паспорта РФ: каже, що на фото не він
21:28
Пересадили м'язи зі спини на голову: чоловіку з Херсона провели надскладну операцію
Усі новини...