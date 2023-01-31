Зеленський готується, щоб Росії не вдалося взяти "реванш" на полі бою 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери намагаються не допустити реваншу Росії на полі бою.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 31 січня

Пряма мова: "Провів сьогодні – як фактично й щодня – кілька нарад із військовими, з керівником розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу.

Наші сили оборони й безпеки, державна влада України, наші партнери – ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію.

Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України"

Деталі: Зеленський також поінформував про свої розмови з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо і з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, які відбулися у вівторок 31 січня.

Із Трюдо Зеленський обговорив, чим можна доповнити оборонну взаємодію України та Канади, обговорив санкції та міжнародну ізоляцію Росії.

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Кроо український президент подякував за потужний оборонний пакет, який Бельгія затвердила нещодавно. Також говорив про черговий санкційний пакет проти Росії взаємодію "в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору".

Нагадаємо: Представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.