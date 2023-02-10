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ЗСУ використовують для ракетних ударів координати, які надають військові США – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 00:58
ЗСУ використовують для ракетних ударів координати, які надають військові США – ЗМІ
HIMARS. ФОТО: GETTY IMAGES

Українські військові майже ніколи не завдають по ворогу ракетні удари з HIMARS та інших високоточних установок без детальних координат, наданих американськими військовими, які базуються у Європі.

Джерело: газета Washington Post з посиланням на українські та американські джерела

Деталі: За інформацією видання, для переважної більшості ударів з використанням передових ракетних систем, наданих США, українські військові використовують координати, які надають або підтверджують Штати. Це свідчить, пише газета, про більш серйозну та активну роль Пентагону у цій війні, ніж вважалося раніше.

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Відповідну інформацію WP підтвердили три високопоставлені українські та один американський чиновники. Виданню про це стало відомо після того, як протягом кількох місяців ЗСУ завдавали удари по російських позиціях, в тому числі по штабах, складах боєприпасів і казармах, за допомогою артилерійських ракетних систем HIMARS та інших видів високоточного озброєння.

Українське джерело розповіло газеті, що узгодження ударів з американськими військовими має переконати Вашингтон надати Києву високоточну зброю з більшим радіусом дії.   

Американський чиновник, який також спілкувався з WP на умовах анонімності, визнав ключову роль США в цій кампанії та розповів, що надання координат забезпечує точність використання зброї та допомагає заощаджувати боєприпаси.

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Один з українських співрозмовників видання так описав процес: українські військовослужбовці визначають цілі, які хочуть вразити, ця інформація надсилається старшим командирам, які передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. Американці не завжди надають координати, пише газета, і тоді українські військові не відкривають вогонь.

Співрозмовник WP повідомив, що ЗСУ могли б завдавати удари і без допомоги США, але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси, то зазвичай вирішує не завдавати удари без підтвердження з боку американців, додавши, що скарг на цей процес немає.

Що цьому передувало:

  • У США заявили, що розуміють потребу України в ураженні цілей, розташованих далі за лінією фронту, ніж сягають нинішні наявні системи, й ведуть відповідний діалог із українською стороною.
  • Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні далекобійні ракети

Теми: зброяСШАЗбройні сили
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