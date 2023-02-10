Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ використовують для ракетних ударів координати, які надають військові США – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 01:58
HIMARS. ФОТО: GETTY IMAGES

Українські військові майже ніколи не завдають по ворогу ракетні удари з HIMARS та інших високоточних установок без детальних координат, наданих американськими військовими, які базуються у Європі.

Джерело: газета Washington Post з посиланням на українські та американські джерела

Деталі: За інформацією видання, для переважної більшості ударів з використанням передових ракетних систем, наданих США, українські військові використовують координати, які надають або підтверджують Штати. Це свідчить, пише газета, про більш серйозну та активну роль Пентагону у цій війні, ніж вважалося раніше.

Відповідну інформацію WP підтвердили три високопоставлені українські та один американський чиновники. Виданню про це стало відомо після того, як протягом кількох місяців ЗСУ завдавали удари по російських позиціях, в тому числі по штабах, складах боєприпасів і казармах, за допомогою артилерійських ракетних систем HIMARS та інших видів високоточного озброєння.

Українське джерело розповіло газеті, що узгодження ударів з американськими військовими має переконати Вашингтон надати Києву високоточну зброю з більшим радіусом дії.   

Американський чиновник, який також спілкувався з WP на умовах анонімності, визнав ключову роль США в цій кампанії та розповів, що надання координат забезпечує точність використання зброї та допомагає заощаджувати боєприпаси.

Один з українських співрозмовників видання так описав процес: українські військовослужбовці визначають цілі, які хочуть вразити, ця інформація надсилається старшим командирам, які передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. Американці не завжди надають координати, пише газета, і тоді українські військові не відкривають вогонь.

ВІДЕО ДНЯ

Співрозмовник WP повідомив, що ЗСУ могли б завдавати удари і без допомоги США, але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси, то зазвичай вирішує не завдавати удари без підтвердження з боку американців, додавши, що скарг на цей процес немає.

Що цьому передувало:

  • У США заявили, що розуміють потребу України в ураженні цілей, розташованих далі за лінією фронту, ніж сягають нинішні наявні системи, й ведуть відповідний діалог із українською стороною.
  • Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні далекобійні ракети

Читайте УП В Google News

Теми: зброяСШАЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий

Зеленський заявив про значні результати в захисті від агентів РФ, анонсує кроки РНБО

Президентка Косова: Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад

Проєкт резолюції ООН закликає до миру, що збереже цілісність України – AP

фотоПерша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні

Усі новини...
зброя
США хочуть відкрити в Європі центр навчання на HIMARS
"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
У ЄС не зобов'язувалися передати Україні винищувачі – Bloomberg
Останні новини
01:34
Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо
00:45
У результаті ударів по Харкову поранено чоловіка
00:27
Ворог вдарив по трьох громадах Сумщини
23:51
Данія закриє всі центри тестування на Covid до кінця березня
23:13
доповненоРосіяни завдали ударів по Харкову, є влучання
22:58
У Німеччині повідомили про посилення іранського шпигунства після протестів
22:38
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
22:09
Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми
21:53
Данілов анонсує рішення РНБО: Щодо митниці й інших органів була не одноразова акція
21:05
В Італії заарештували євродепутата-фігуранта "Катаргейту"
Усі новини...