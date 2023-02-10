Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ используют для ракетных ударов координаты, которые предоставляют военные США – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 00:58
ВСУ используют для ракетных ударов координаты, которые предоставляют военные США – СМИ
HIMARS. ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские военные почти никогда не наносят по врагу ракетные удары с HIMARS и других высокоточных установок без детальных координат, предоставленных американскими военными, которые базируются в Европе.

Источник: газета Washington Post со ссылкой на украинские и американские источники

Детали: По информации издания, для подавляющего большинства ударов с использованием передовых ракетных систем, предоставленных США, украинские военные используют координаты, которые предоставляют или подтверждают Штаты. Это свидетельствует, пишет газета, о более серьезной и активной роли Пентагона в этой войне, чем считалось ранее.

Реклама:

Соответствующую информацию WP подтвердили три высокопоставленных украинских и один американский чиновники. Изданию об этом стало известно после того, как в течение нескольких месяцев ВСУ наносили удары по российским позициям, в том числе по штабам, складам боеприпасов и казармам, с помощью артиллерийских ракетных систем HIMARS и других видов высокоточного вооружения.

Украинский источник рассказал газете, что согласование ударов с американскими военными должно убедить Вашингтон предоставить Киеву высокоточное оружие с большим радиусом действия.  

Американский чиновник, который также общался с WP на условиях анонимности, признал ключевую роль США в этой кампании и рассказал, что предоставление координат обеспечивает точность использования оружия и помогает экономить боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

Один из украинских собеседников издания так описал процесс: украинские военнослужащие определяют цели, которые хотят поразить, эта информация направляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам для получения более точных координат. Американцы не всегда предоставляют координаты, пишет газета, и тогда украинские военные не открывают огонь.

Собеседник WP сообщил, что ВСУ могли бы наносить удары и без помощи США, но поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы, то обычно решает не наносить удары без подтверждения со стороны американцев, добавив, что жалоб на этот процесс нет.

Что этому предшествовало:

  • В США заявили, что понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных дальше за линией фронта, чем достигают нынешние имеющиеся системы, и ведут соответствующий диалог с украинской стороной.
  • Президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дальнобойные ракеты

Темы: оружиеСШАВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
оружие
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: