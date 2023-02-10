ВСУ используют для ракетных ударов координаты, которые предоставляют военные США – СМИ

Украинские военные почти никогда не наносят по врагу ракетные удары с HIMARS и других высокоточных установок без детальных координат, предоставленных американскими военными, которые базируются в Европе.

Источник: газета Washington Post со ссылкой на украинские и американские источники

Детали: По информации издания, для подавляющего большинства ударов с использованием передовых ракетных систем, предоставленных США, украинские военные используют координаты, которые предоставляют или подтверждают Штаты. Это свидетельствует, пишет газета, о более серьезной и активной роли Пентагона в этой войне, чем считалось ранее.

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Соответствующую информацию WP подтвердили три высокопоставленных украинских и один американский чиновники. Изданию об этом стало известно после того, как в течение нескольких месяцев ВСУ наносили удары по российским позициям, в том числе по штабам, складам боеприпасов и казармам, с помощью артиллерийских ракетных систем HIMARS и других видов высокоточного вооружения.

Украинский источник рассказал газете, что согласование ударов с американскими военными должно убедить Вашингтон предоставить Киеву высокоточное оружие с большим радиусом действия.

Американский чиновник, который также общался с WP на условиях анонимности, признал ключевую роль США в этой кампании и рассказал, что предоставление координат обеспечивает точность использования оружия и помогает экономить боеприпасы.

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Один из украинских собеседников издания так описал процесс: украинские военнослужащие определяют цели, которые хотят поразить, эта информация направляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам для получения более точных координат. Американцы не всегда предоставляют координаты, пишет газета, и тогда украинские военные не открывают огонь.

Собеседник WP сообщил, что ВСУ могли бы наносить удары и без помощи США, но поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы, то обычно решает не наносить удары без подтверждения со стороны американцев, добавив, что жалоб на этот процесс нет.

Что этому предшествовало: