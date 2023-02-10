Військове керівництво РФ поступово позбувається залежності від ПВК "Вагнер" – ISW

Приватна військова компанія "Вагнер" зменшила темпи вербування ув'язнених, оскільки перестає бути важливою силою на фронті, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що його компанія повністю припинила вербування ув'язнених. Пригожин також заявив, що перед тими, хто зараз працює на "Вагнера", виконуються "всі зобов'язання".

Аналітики ISW вважають, швидше за все, ПВК "Вагнер" продовжить вербувати людей у в'язницях, хоча й буде робити це в набагато менших обсягах.

За останні кілька місяців інститут відзначав сповільнення темпів вербування "Вагнером" ув'язнених, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що скорочення чисельності російських в'язнів стабілізувалося в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

"Це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни "вагнерівців" на регулярні російські війська в районі Бахмута. Це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на "Вагнера", а, отже, і від використання в'язнів у ролі "гарматного м'яса"", - підсумували в інституті.

Основні висновки ISW за 9 лютого:

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