Військове керівництво РФ поступово позбувається залежності від ПВК "Вагнер" – ISW

Приватна військова компанія "Вагнер" зменшила темпи вербування ув'язнених, оскільки перестає бути важливою силою на фронті, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що його компанія повністю припинила вербування ув'язнених. Пригожин також заявив, що перед тими, хто зараз працює на "Вагнера", виконуються "всі зобов'язання".

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Аналітики ISW вважають, швидше за все, ПВК "Вагнер" продовжить вербувати людей у в'язницях, хоча й буде робити це в набагато менших обсягах.

За останні кілька місяців інститут відзначав сповільнення темпів вербування "Вагнером" ув'язнених, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що скорочення чисельності російських в'язнів стабілізувалося в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

"Це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни "вагнерівців" на регулярні російські війська в районі Бахмута. Це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на "Вагнера", а, отже, і від використання в'язнів у ролі "гарматного м'яса"", - підсумували в інституті.

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Основні висновки ISW за 9 лютого: