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Військове керівництво РФ поступово позбувається залежності від ПВК "Вагнер" – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 05:11
Військове керівництво РФ поступово позбувається залежності від ПВК Вагнер – ISW
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Приватна військова компанія "Вагнер" зменшила темпи вербування ув'язнених, оскільки перестає бути важливою силою на фронті, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що його компанія повністю припинила вербування ув'язнених. Пригожин також заявив, що перед тими, хто зараз працює на "Вагнера", виконуються "всі зобов'язання".

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Аналітики ISW вважають, швидше за все, ПВК "Вагнер" продовжить вербувати людей у в'язницях, хоча й буде робити це в набагато менших обсягах.

За останні кілька місяців інститут відзначав сповільнення темпів вербування "Вагнером" ув'язнених, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що скорочення чисельності російських в'язнів стабілізувалося в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

"Це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни "вагнерівців" на регулярні російські війська в районі Бахмута. Це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на "Вагнера", а, отже, і від використання в'язнів у ролі "гарматного м'яса"", - підсумували в інституті.

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Основні висновки ISW за 9 лютого:

  • Євген Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" повністю припинила вербування в'язнів.
  • Кремль продовжує здійснювати заходи з поступової підготовки російської оборонно-промислової бази до затяжної війни в Україні.
  • Відомий російський блогер, пов'язаний з "Вагнером", закликав до відставки міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлею російської військової форми.
  • Кремль продовжує демонструвати, що не бажає стримувати розкольницьку риторику з боку ультранаціоналістичних діячів.
  • Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватово-Кремінна.
  • Окупанти провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області та в районі Авдіївки-Донецька, а також продовжили наступальні операції навколо Бахмута.
  • Російські війська провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.
  • Російські джерела стверджують, що російські військові інтегрували військове формування "ДНР" до складу Збройних сил Росії.
  • Російські джерела повідомили, що російська влада затримала українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася вбити окупаційних чиновників.

Теми: ПригожинВагнервійна
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