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Пригожин заявив, що припинив набір в'язнів до ПВК "Вагнер"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 лютого 2023, 08:14
Пригожин заявив, що припинив набір в'язнів до ПВК Вагнер
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

Джерело: пресслужба Пригожина з посиланням на його відповідь на питання щодо того, що вже більше місяця не відбувається набір, а сам Пригожин не їздить вербувати по колоніях

Пряма мова Пригожина: "Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються".

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Деталі: При цьому Пригожин не пояснив, чому набір до його приватного війська було припинено.

Раніше з посиланням на власні джерела засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомляла, що ув'язнених у російських в'язницях для відправки на війну проти України почали вербувати представники Міноборони Росії.

На початку лютого голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомила, що в російських колоніях продовжують вербувати ув'язнених для участі у війні, але люди, які проводили набір, говорили, що представляють міністерство оборони РФ, а не ПВК Вагнера.

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Для довідки: ПВК "Вагнер" з’явилася у 2013-14 роках. Найманці групи Вагнера були активно задіяні в низці країн, де Росія має важливі інтереси – Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Повідомлялося, що "вагнерівці" скоювали воєнні злочини, злочини проти людяності та відрізнялися особливою жорстокістю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК вербують ув’язнених із російських в’язниць, а також українців, які сиділи в тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Часто вербуванням займається сам Пригожин, який лише у вересні 2022 року визнав, що він стоїть за цією ПВК.

Що було раніше:

  • 6 лютого повідомлялось, що вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому разу приїжджати в російські колонії, звідки вже забирали ув'язнених на війну в Україну. а словами засуджених, з якими спілкувалися журналісти, тепер вербування проходить у менш урочистій обстановці: ув'язнених більше не шикують на плацу, а засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не прилітає на вертольоті. Також ув'язнені розповіли, що під час зимового вербування на війну погоджуються їхати вдвічі-втричі менше людей, ніж це було восени та навесні. А вербувальникам ставлять запитання, скільки відсотків із тих, хто раніше погодився воювати, повернулися живими.
  • Верховна Рада Україна визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

Теми: ВагнерПригожинвійна
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