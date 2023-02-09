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Пригожин заявив, що припинив набір в'язнів до ПВК "Вагнер"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 лютого 2023, 09:14
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

Джерело: пресслужба Пригожина з посиланням на його відповідь на питання щодо того, що вже більше місяця не відбувається набір, а сам Пригожин не їздить вербувати по колоніях

Пряма мова Пригожина: "Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються".

Деталі: При цьому Пригожин не пояснив, чому набір до його приватного війська було припинено.

Раніше з посиланням на власні джерела засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомляла, що ув'язнених у російських в'язницях для відправки на війну проти України почали вербувати представники Міноборони Росії.

На початку лютого голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомила, що в російських колоніях продовжують вербувати ув'язнених для участі у війні, але люди, які проводили набір, говорили, що представляють міністерство оборони РФ, а не ПВК Вагнера.

Для довідки: ПВК "Вагнер" з’явилася у 2013-14 роках. Найманці групи Вагнера були активно задіяні в низці країн, де Росія має важливі інтереси – Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Повідомлялося, що "вагнерівці" скоювали воєнні злочини, злочини проти людяності та відрізнялися особливою жорстокістю.

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК вербують ув’язнених із російських в’язниць, а також українців, які сиділи в тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Часто вербуванням займається сам Пригожин, який лише у вересні 2022 року визнав, що він стоїть за цією ПВК.

Що було раніше:

  • 6 лютого повідомлялось, що вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому разу приїжджати в російські колонії, звідки вже забирали ув'язнених на війну в Україну. а словами засуджених, з якими спілкувалися журналісти, тепер вербування проходить у менш урочистій обстановці: ув'язнених більше не шикують на плацу, а засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не прилітає на вертольоті. Також ув'язнені розповіли, що під час зимового вербування на війну погоджуються їхати вдвічі-втричі менше людей, ніж це було восени та навесні. А вербувальникам ставлять запитання, скільки відсотків із тих, хто раніше погодився воювати, повернулися живими.
  • Верховна Рада Україна визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

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Теми: ВагнерПригожинвійна
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