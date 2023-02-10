Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военное руководство РФ постепенно избавляется от зависимости от ЧВК "Вагнер" – ISW

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 05:11
Военное руководство РФ постепенно избавляется от зависимости от ЧВК Вагнер – ISW
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Частная военная компания "Вагнер" сбавила темпы вербовки заключенных, поскольку перестает быть важной силой на фронте, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что его компания полностью прекратила вербовку заключенных. Пригожин также заявил, что перед теми, кто сейчас работает на "Вагнера", выполняются "все обязательства".

Реклама:

Аналитики ISW считают, скорее всего, ЧВК "Вагнер" продолжит вербовать людей в тюрьмах, хотя и будет делать это в гораздо меньших объемах.

За последние несколько месяцев институт отмечал замедление темпов вербовки "Вагнером" заключенных, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что сокращение численности российских заключенных стабилизировалось в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.

"Это явление согласуется с общей тенденцией медленной замены "вагнеровцев" на регулярные российские войска в районе Бахмута. Это указывает на то, что российское военное командование, вероятно, понемногу отказывается от опоры на "Вагнера", а, следовательно, и от использования заключенных в качестве "пушечного мяса"", - подытожили в институте.

ВИДЕО ДНЯ

Основные выводы ISW за 9 февраля:

  • Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью прекратила вербовку заключенных.
  • Кремль продолжает осуществлять мероприятия по постепенной подготовке российской оборонно-промышленной базы к затяжной войне в Украине.
  • Известный российский блогер, связанный с "Вагнером", призвал к отставке министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупкой российской военной формы.
  • Кремль продолжает демонстрировать, что не желает сдерживать раскольническую риторику со стороны ультранационалистических деятелей.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области и в районе Авдеевки-Донецка, а также продолжили наступательные операции вокруг Бахмута.
  • Российские войска провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области.
  • Российские источники утверждают, что российские военные интегрировали военное формирование "ДНР" в состав Вооруженных сил России.
  • Российские источники сообщили, что российские власти задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась убить оккупационных чиновников.

Темы: ПригожинВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский: Украинцы не простят Путина и большинство стран списали его со счетов
В Виннице и Запорожье раздавались взрывы – СМИ
В Запорожье за час зафиксировано 17 "прилетов"
Макрон не исключает поставки самолетов Украине, но считает, что это не в приоритете
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: