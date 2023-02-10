Военное руководство РФ постепенно избавляется от зависимости от ЧВК "Вагнер" – ISW

Частная военная компания "Вагнер" сбавила темпы вербовки заключенных, поскольку перестает быть важной силой на фронте, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что его компания полностью прекратила вербовку заключенных. Пригожин также заявил, что перед теми, кто сейчас работает на "Вагнера", выполняются "все обязательства".

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Аналитики ISW считают, скорее всего, ЧВК "Вагнер" продолжит вербовать людей в тюрьмах, хотя и будет делать это в гораздо меньших объемах.

За последние несколько месяцев институт отмечал замедление темпов вербовки "Вагнером" заключенных, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что сокращение численности российских заключенных стабилизировалось в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.

"Это явление согласуется с общей тенденцией медленной замены "вагнеровцев" на регулярные российские войска в районе Бахмута. Это указывает на то, что российское военное командование, вероятно, понемногу отказывается от опоры на "Вагнера", а, следовательно, и от использования заключенных в качестве "пушечного мяса"", - подытожили в институте.

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Основные выводы ISW за 9 февраля: