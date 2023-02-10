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Военное руководство РФ постепенно избавляется от зависимости от ЧВК "Вагнер" – ISW

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 06:11
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Частная военная компания "Вагнер" сбавила темпы вербовки заключенных, поскольку перестает быть важной силой на фронте, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что его компания полностью прекратила вербовку заключенных. Пригожин также заявил, что перед теми, кто сейчас работает на "Вагнера", выполняются "все обязательства".

Аналитики ISW считают, скорее всего, ЧВК "Вагнер" продолжит вербовать людей в тюрьмах, хотя и будет делать это в гораздо меньших объемах.

За последние несколько месяцев институт отмечал замедление темпов вербовки "Вагнером" заключенных, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что сокращение численности российских заключенных стабилизировалось в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.

"Это явление согласуется с общей тенденцией медленной замены "вагнеровцев" на регулярные российские войска в районе Бахмута. Это указывает на то, что российское военное командование, вероятно, понемногу отказывается от опоры на "Вагнера", а, следовательно, и от использования заключенных в качестве "пушечного мяса"", - подытожили в институте.

Основные выводы ISW за 9 февраля:

ВИДЕО ДНЯ
  • Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью прекратила вербовку заключенных.
  • Кремль продолжает осуществлять мероприятия по постепенной подготовке российской оборонно-промышленной базы к затяжной войне в Украине.
  • Известный российский блогер, связанный с "Вагнером", призвал к отставке министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупкой российской военной формы.
  • Кремль продолжает демонстрировать, что не желает сдерживать раскольническую риторику со стороны ультранационалистических деятелей.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области и в районе Авдеевки-Донецка, а также продолжили наступательные операции вокруг Бахмута.
  • Российские войска провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области.
  • Российские источники утверждают, что российские военные интегрировали военное формирование "ДНР" в состав Вооруженных сил России.
  • Российские источники сообщили, что российские власти задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась убить оккупационных чиновников.

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Темы: ПригожинВагнервойна
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