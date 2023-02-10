У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 "прильотів"

Наслідки одного з обстрілів Запоріжжя. Ілюстративне фото обласної поліції

Вночі 10 лютого росіяни влаштували масовану повітряну атаку на Запоріжжя, було 17 "прильотів".

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих "прильотів". Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення".

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Деталі: За словами Куртєва, противник атакував об'єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Що цьому передувало:

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