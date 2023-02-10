У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 "прильотів"
П'ятниця, 10 лютого 2023, 05:35
Вночі 10 лютого росіяни влаштували масовану повітряну атаку на Запоріжжя, було 17 "прильотів".
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова: "Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих "прильотів". Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення".
Реклама:
Деталі: За словами Куртєва, противник атакував об'єкти енергетичної інфраструктури.
Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У Києві та більшості областей України звучав сигнал повітряної тривоги, у Харкові зафіксовано біля 10 вибухів.
- Звуки вибухів також було чутно у Вінниці.