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В Запорожье за час зафиксировано 17 "прилетов"

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 06:35
Последствия одного из обстрелов Запорожья. Иллюстративное фото областной полиции

Ночью 10 февраля россияне устроили массированную воздушную атаку на Запорожье, было 17 "прилетов".

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Путинские уроды устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских "прилетов". Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения".

Детали: По словам Куртева, противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Что этому предшествовало:

  • В Киеве и большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги, в Харькове зафиксировано около 10 взрывов.
  • Звуки взрывов также были слышны в Виннице.

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Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
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