Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье за час зафиксировано 17 "прилетов"

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 05:35
В Запорожье за час зафиксировано 17 прилетов
Последствия одного из обстрелов Запорожья. Иллюстративное фото областной полиции

Ночью 10 февраля россияне устроили массированную воздушную атаку на Запорожье, было 17 "прилетов".

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Путинские уроды устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских "прилетов". Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения".

Реклама:

Детали: По словам Куртева, противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Киеве и большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги, в Харькове зафиксировано около 10 взрывов.
  • Звуки взрывов также были слышны в Виннице.

Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: