В Запорожье за час зафиксировано 17 "прилетов"
Пятница, 10 февраля 2023, 05:35
Ночью 10 февраля россияне устроили массированную воздушную атаку на Запорожье, было 17 "прилетов".
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram
Прямая речь: "Путинские уроды устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских "прилетов". Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения".
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Детали: По словам Куртева, противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В Киеве и большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги, в Харькове зафиксировано около 10 взрывов.
- Звуки взрывов также были слышны в Виннице.