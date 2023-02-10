В Запорожье за час зафиксировано 17 "прилетов"

Последствия одного из обстрелов Запорожья. Иллюстративное фото областной полиции

Ночью 10 февраля россияне устроили массированную воздушную атаку на Запорожье, было 17 "прилетов".

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Путинские уроды устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских "прилетов". Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения".

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Детали: По словам Куртева, противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Что этому предшествовало:

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