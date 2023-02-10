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Повітряні сили показали, як палають збиті "Шахеди"

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 07:47
Скіншот з відео

Повітряне командування "Схід" оприлюднило відео зі знищеними вночі 10 лютого безпілотниками "Шахеди".

Джерело: ПК "Схід" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що ніч у Дніпрі була дуже гучною, однак завдяки роботі ППО у місто "нічого не прилетіло".

Повітряні сили також опублікували відео з палаючими "Шахедами", які вдалося збити опівночі.

Що цьому передувало:

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУППО
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