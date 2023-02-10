Повітряні сили показали, як палають збиті "Шахеди"
П'ятниця, 10 лютого 2023, 07:47
Повітряне командування "Схід" оприлюднило відео зі знищеними вночі 10 лютого безпілотниками "Шахеди".
Джерело: ПК "Схід" у Facebook
Деталі: Повідомляється, що ніч у Дніпрі була дуже гучною, однак завдяки роботі ППО у місто "нічого не прилетіло".
Повітряні сили також опублікували відео з палаючими "Шахедами", які вдалося збити опівночі.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 10 лютого у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.
- У Харкові пролунало близько 10 вибухів, а у Запоріжжі впродовж години було 17 "прильотів".